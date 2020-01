Dal Pd alla Lega passando per LeU, la trasformazione politica dell’ex deputata Cimbro (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Eleonora Cimbro alla Lega. L’ex deputata del Pd ha ceduto alle avance di Matteo Salvini passando al Carroccio in questo mercato dei politici. ROMA – In attesa dei primi passaggi del nuovo anno, il mercato dei politici nel 2019 ha visto la conclusione con il passaggio di Eleonora Cimbro alla Lega. Un lungo percorso per l’ormai ex deputata del Pd che ha deciso di completare la sua trasformazione avvicinandosi a Matteo Salvini. L’iscrizione al Carroccio è arrivata poco prima di Natale con la tessera consegnata dallo stesso Matteo Salvini. Un trasferimento che cambia poco gli equilibri della maggioranza visto che la stessa Cimbro non era stata eletta alle ultime politiche. Eleonora Cimbro alla Lega E’ stato un lungo percorso di avvicinamento alla Lega per Eleonora Cimbro che negli scorsi mesi era stata vista negli ambienti del Carroccio milanesi ... Leggi la notizia su newsmondo

