Dal 10 gennaio Il Cantante Mascherato: il nuovo talent show musicale di Raiuno (Di giovedì 9 gennaio 2020) Da venerdì 10 gennaio, su Raiuno, in prima serata, ci sarà Il Cantante Mascherato, un nuovo talent game show, prodotto in collaborazione con Endemol – Shine Italy, già celebre in altre parti del mondo e condotto, per quattro venerdì sera, da Milly Carlucci. Accanto alla conduttrice di Sulmona ci saranno come giurati Patty Pravo, Ilenia Pastorelli, Flavio Insinna, Guillermo Mariotto e Francesco Facchinetti. Saranno i giudici, insieme ai telespettatori tramite il televoto e il voto sui social media, a giudicare le performance dei concorrenti. I giurati, poi, avranno l’arduo capito di dovere capire, per primi, chi si nasconde dietro le maschere in gara, cercando di riconoscere la voce del personaggio famoso durante le esibizioni. Il Cantante Mascherato è tratto da un format sudcoreano e ha raggiunto il successo negli Usa per poi strabiliare anche i telespettatori di Germania, ... Leggi la notizia su cronacasocial

