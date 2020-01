Dakar 2020, risultato quarta tappa moto: Sam Sunderland rimonta e beffa Benavides e Cornejo Florimo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Sam Sunderland centra una splendida rimonta e vince la quarta frazione della Dakar 2020 per quanto riguarda le moto. Il britannico, dopo le notevoli difficoltà di ieri, centra il pronto riscatto, andando a sorprendere proprio nel finale i rivali. A livello di classifica generale, invece, tutto rimane immutato con Ricky Brabec ancora in vetta con 2:30 su Kevin Benavides, 8:31 su Josè Ignacio Cornejo Florimo e 12:09 su Toby Price. La carovana era impegnata nella Neom-Al ‘Ula di 672 chilometri complessivi, 453 dei quali di prove speciali. Il percorso vedeva la partenza dalla località che si affaccia sul Mar Rosso e una prima fase che proseguiva sulla costa. Arrivati in prossimità di Duba, il percorso andava ad addentrarsi verso la zona dello Jabal (sempre attorno ai mille metri di altitudine) quindi proseguiva nella regione dello Harratal-Uwayrid prima dell’arrivo a ... Leggi la notizia su oasport

