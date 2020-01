Da Storie Italiane le parole di Veronica Satti: “Credo si sia allontanato volontariamente, non è lucido” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Anche Veronica Satti protagonista della puntata di Storie Italiane dell’8 gennaio 2020 per parlare della scomparsa di Luigi Mario Favoloso. La figlia di Bobby Solo ha conosciuto nella casa del Grande Fratello l’imprenditore campano e oggi vuole raccontare la sua testimonianza. Veronica è molto preoccupata perchè conoscendo Luigi, teme che possa aver fatto qualcosa di brutto, visto che stava affrontando un momento di grande fragilità. Nella puntata di Storie Italiane di oggi è stata ospite anche la mamma di Luigi Favoloso che ha lanciato un nuovo appello dicendo anche che la foto in treno di suo figlio, potrebbe non essere recente. Veronica Satti LANCIA UN APPELLO DA Storie Italiane PER LUIGI MARIO FAVOLOSO Veronica, che ha un ottimo rapporto con Luigi, in questi giorni ha lanciato via social diversi appelli, chiedendo aiuto a tutti per le ricerche di Luigi. ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

