Croazia, il centrosinistra vince le elezioni (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il secondo turno delle elezioni presidenziali croate si è concluso, in maniera piuttosto inattesa, con la vittoria di Zoran Milanovic, candidato del Partito Socialdemocratico, sul Capo di Stato uscente Kolinda Grabar-Kitarovic, esponente dell’Unione Democratica Croata (centrodestra). Milanovic ha ottenuto il 52,6 per cento dei voti mentre la Grabar-Kitarovic si è fermata al 47,3 mentre l’affluenza ha sfiorato il 55 per cento degli aventi diritto e dunque in crescita rispetto al 51 per cento del primo turno delle consultazioni. La Croazia è una repubblica parlamentare ed il presidente è, più che altro, una figura di rappresentanza con poteri limitati ma la vittoria del centrosinistra è comunque un buon risultato. In primis perché Zagabria, dal primo gennaio, ha assunto la presidenza semestrale del Consiglio dell’Unione Europea e pertanto il ruolo temporaneo ricoperto ... Leggi la notizia su it.insideover

