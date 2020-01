Cristina Parodi pubblica una foto della figlia: la somiglianza è strabiliante (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La giornalista e conduttrice televisiva Cristina Parodi non ha mai nascosto tutto il suo amore per la sua famiglia. Benedetta, Alessandro ed Angelica sono il frutto dell’amore fra la Parodi ed il marito Giorgio Gori, con il quale si è sposata ne 1995. Il recente scatto della figlia, pubblicato proprio dalla Parodi, mette in risalto anche la loro scioccante somiglianza! Cristina Parodi e l’amore per la sua famiglia È solita pubblicare post per i suoi figli e suo marito, e l’ultima pubblicazione è una fotografia che ritrae la figlia Angelica, seguita da una dolce didascalia: “Potrei dirvi che ero io a 17 anni . E potreste crederci perché ero davvero molto simili. Ma in realtà non ho mai avuto il verde di quegli occhi“. Visualizza questo post su Instagram Potrei dirvi che ero io a 17 anni . E potreste crederci perché ero davvero molto simile . Ma ... Leggi la notizia su thesocialpost

