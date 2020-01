Cristiano Malgioglio lancia una frecciatina agli opinionisti del Grande Fratello Vip 4? (Di giovedì 9 gennaio 2020) Cristiano Malgioglio a quanto pare è sintonizzato su Canale 5 per la prima puntata di Grande Fratello Vip. L’eccentrico artista è stato opinionista nell’ultima edizione di Barbara d’Urso al fianco di Iva Zanicchi. Con un tweet su twitter il cantante si è espresso riguardo i due volti di questa edizione: Pupo e Wanda Nara. Cristiano Malgioglio e il parere riguardo gli opinionisti Cristiano Malgioglio ha sfoderato la sua inconfondibile ironia e con il sarcasmo a cui ci ha abituato negli ultimi anni ha commentato ciò che si è visto fino ad ora: Gli opinionisti del Grande Fratello? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone. Gli opinionisti del @GrandeFratello ? Insuperabili. Adoro il colore delle loro poltrone.— Cristiano Malgioglio (@InfoMalgioglio) January 8, 2020 Pare proprio che a Cristiano le poltrone siano davvero piaciute. Il resto, ... Leggi la notizia su trendit

