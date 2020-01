Crisi Usa-Iran: le prime immagini del lancio di razzi sulle base americane in Iraq | VIDEO (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Crisi Usa-Iran: razzi lanciati sulle basi americane in Iraq VIDEO Dopo il lancio di razzi dell’Iran sulle basi americane che si trovano in Iraq, sui social sono iniziate a circolare le prime immagini e i primi VIDEO che mostrano l’inizio dell’attacco nei confronti di obiettivi Usa da parte delle forze Iraniane. L’attacco, iniziato alle 1,20 locali, la stessa ora in cui è stato ucciso il generale Soleimani, è stato rivendicato da Teheran con le seguenti parole: “La feroce vendetta è iniziata”. L’Iran attacca le basi americane in Iraq: la diretta “Grandi perdite sono state inflitte a numerosi droni, elicotteri e equipaggiamento militare nella base” di al-Asad: a dirlo sono fonti della Guardia Rivoluzionaria citata dalla tv di stato Iraniana. L’attacco, secondo fonti Iraniane, avrebbe provocato almeno 80 morti e oltre 200 feriti, ma ... Leggi la notizia su tpi

