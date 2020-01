Crisi Usa-Iran, House of Cards aveva già previsto tutto: ecco perché (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Illustrazione di Emanuele Fucecchi Crisi Usa-Iran, House of Cards aveva già previsto tutto Un presidente degli Stati Uniti in piena Crisi reputazionale, con sondaggi a picco, una difficile gestione degli stessi alleati, e improvvisamente una scelta: lanciare un attacco militare contro una forza antagonista, situata nel Medio Oriente. Parliamo delle vicende di Donald Trump? No, ci riferiamo alla trama di House of Cards, e in particolare della quarta stagione della fortunata serie interpretata da Kevin Spacey. Una narrazione di fantasia, una sceneggiatura, costruita per inserire gli spettatori in una dimensione di tensione e di guerra, elaborata dal cinico e spietato presidente Frank Underwood. Il protagonista della serie si trova infatti a dover gestire due vicende di forte impatto sulla sua reputazione personale e politica: il rischio di impeachment, a seguito di un’inchiesta ... Leggi la notizia su tpi

SkyTG24 : #IranvsUSA Tutti gli aggiornamenti sulla crisi tra i due Paesi nel nostro Live ?? - La7tv : #tagada Lo scrittore e giornalista americano @alanfriedmanit si dichiara molto preoccupato per la situazione intern… - vaticannews_it : #3gennaio, #Iran Il cardinale Peter Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale,… -