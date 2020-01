Crisi alla Provincia, c’è la svolta “istituzionale”: soddisfatti Gas e Pd (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiPrima svolta nella Crisi politica alla Rocca dei Rettori. Dopo la clamorosa rottura di Capodanno, innescata dallo scontro tra il presidente Antonio Di Maria e quattro consiglieri della sua (ex) maggioranza, lo stesso Di Maria ha riunito questo pomeriggio tutti i capigruppo del parlamentino Provinciale. Presenti, oltre a Nino Lombardi, per lo schieramento rimasto al fianco del presidente, anche i due rappresentanti del centrosinistra Renato Lombardi e Pasquale Carofano e ancora Luca Paglia, leader in Consiglio di ‘Gas’, il neonato Gruppo Autonomo per il Sannio. Sorto su iniziativa dei ‘disobbedienti’ della maggioranza. E sono state due ore di confronto, terminate con l’inizio di quella che potremmo definire la nuova fase della Provincia di Benevento. Di fatto, preso atto che una maggioranza politica alla Rocca non c’è più, Di Maria ha chiesto ai capigruppo ... Leggi la notizia su anteprima24

