Cresciuta a Solaro, “fiamma” di Ronaldo, Elisa De Panicis al Grande Fratello (Di mercoledì 8 gennaio 2020) C’è anche una ragazza Cresciuta a Solaro tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality che prenderà il via questa sera in diretta su Canale 5. Elisa De Panicis Agnelli, così si presenta lei stessa nella clip di promozione del Grande Fratello, ha 27 anni compiuti da poco (è nata il 1° dicembre 1992) non è certo un volto nuovo della tv e dei reality, avendo già collezionato diverse apparizioni sia in Italia che in Spagna. Qualche coetaneo dice di ricordarla a Solaro da adolescente. Ha esordito sul piccolo schermo nel 2011 con la sua prima apparizione in tv, a “Uomini e Donne” come corteggiatrice del tronista Alessio Lo Passo. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

