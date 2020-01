Corso Francia, lite in paninoteca. Guardia giurata estrae pistola (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – Paura nella notte, all’1 circa, in una paninoteca di Corso Francia a Roma, dove due coppie di persone, che si conoscevano tra loro, hanno innescato una lite furibonda, conclusasi solo quando uno dei contendenti ha estratto una pistola. L’uomo, una Guardia giurata di 48 anni, non ha fatto fuoco. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Ponte Milvio del reparto volanti. Tutti e quattro i protagonisti della lite sono stati identificati e gia’ ascoltati. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza. Intanto alla Guardia giurata di 48 anni sono stati ritirati arma e porto d’armi. Indagini in Corso per chiarire l’esatto contesto in cui l’uomo avrebbe tirato fuori la pistola. L'articolo Corso Francia, lite in paninoteca. Guardia giurata estrae pistola proviene da RomaDailyNews. Leggi la notizia su romadailynews

