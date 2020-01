Corsa al Bengodi della Farnesina. Nuovi posti d’oro nella supercasta. Un comma nascosto nella Manovra bandisce i concorsi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Concorso ricco, mi ci ficco. Anche quest’anno è in arrivo, puntuale come un orologio svizzero, il concorso della Farnesina per l’accesso alla carriera diplomatica: un oscuro comma nascosto nella legge di stabilità – il comma 301 – ha dato il via libera all’assunzione, tra 2020 e 2022, di ben 105 Nuovi “segretari di legazione” per il ministero di Luigi Di Maio. Tre i concorsi previsti, per 35 posti l’anno. E sono posti d’oro: la diplomazia è la super-casta dell’amministrazione italiana. Il primo gradino della carriera, quello appunto di segretario di legazione, assicura uno stipendio di 62 mila euro l’anno, 5 mila lordi al mese. Ne beneficiano già in 328. Alla tappa successiva, quella di caposezione (in servizio ce ne sono 161), la busta paga sale a 81 mila. Per i 264 consiglieri d’ambasciata l’ingaggio arriva a 174 mila euro, mentre per i 207 ministri plenipotenziari lievita ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

Dalla Rete Google News Praesepium - Il Sole 24 ORE

Praesepium Il Sole 24 ORE