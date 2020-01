Correre la maratona, aiuta il cuore e la pressione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Buone notizie per chi ama Correre: la maratona, anche se non si totalizzano tempi da record, è un toccasana per la salute cardiovascolare. La corsa su lunga distanza permette infatti, fin dalla prima volta che la si pratica, di apprezzare benefici importanti, tra i quali è possibile citare il miglioramento dei valori della pressione arteriosa e la diminuzione dell’irrigidimento aortico. L’ottimizzazione di questi parametri equivale a una riduzione di circa quattro anni dell’età vascolare. La conclusione appena descritta è frutto di uno studio guidato da un team di esperti dell’Institute of Cardiovascular Science dello University College di Londra. I dettagli di questo lavoro scientifico sono stati pubblicati sulle pagine della rivista Journal of the American College of Cardiology. Gli esperti in questione, considerando un background che vede ... Leggi la notizia su dilei

