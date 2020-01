Conte incontra Haftar e Serraj a Roma per la risoluzione della crisi libica (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il superamento dello stallo nel conflitto in Libia passa anche da Roma. Qui, nella giornata di mercoledì 8 gennaio, si terranno gli incontri tra Giuseppe Conte, il generale Khalifa Haftar e il presidente Fayes Al Serraj. Il premier vedrà i due protagonisti della crisi libica separatamente, a Palazzo Chigi: Haftar nel pomeriggio e Serraj in serata. Conte incontra Haftar e Serraj Mentre Conte riceve Haftar, il presidente Serraj si è recato a Bruxelles per un colloquio con Charles Michel (presidente del Consiglio europeo) e David Sassoli (presidente dell’Europarlamento). I vertici di Roma rappresentano una svolta inaspettata nel processo di mediazione per la risoluzione della crisi nel Paese, soprattutto dopo l’annullamento – per ragioni di sicurezza – della missione dell’Unione Europea a Tripoli, prevista inizialmente per il 7 gennaio. Di Maio a Il Cairo Non ... Leggi la notizia su notizie

