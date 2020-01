Confindustria Caserta, Antonio Pagliuca è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Antonio Pagliuca è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Edili della Sezione Costruttori Edili in seno a Confindustria Caserta. Eletto all’unanimità nel corso dell’assemblea generale degli iscritti, resterà in carica per il triennio 2019-2022. Antonio Pagliuca, classe 1980, è ingegnere e imprenditore di prima generazione, fondatore e direttore tecnico della Pravia srl, società operante nel settore delle costruzioni civili ed industriali pubbliche e private, specializzata nella progettazione e realizzazione di impianti elettrici e meccanici. Il neo presidente vanta un’attiva partecipazione in Confindustria: è stato vicepresidente del Consiglio Direttivo dei Giovani di Confindustria Caserta con delega al Nazionale nel triennio 2014/2017, membro del Consiglio Direttivo dei Giovani di Confindustria Campania nel triennio 2017/2020 e vicepresidente (ancora in carica) del ... Leggi la notizia su ildenaro

Maxsuperinox : @sole24ore Aversa un oceano distante da Napoli e in provincia di Caserta... Il giornale di confindustria e milanopr… -