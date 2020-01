Confindustria Avellino, Salvagnini Industriale si rilancia in Irpinia grazie a Fondimpresa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Ad Avellino un esempio di rinascita aziendale. Si tratta della Salvagnini Industriale di Montefredane, fabbrica specializzata nella produzione di macchine utensili per lo stoccaggio e per la movimentazione dei fogli di lamiera, che nella fase più dura della crisi economica è riuscita a rilanciarsi puntando su innovazione e formazione. E i numeri del rilancio dell’azienda iscritta a Confindustria Avellino sono chiari: 22 milioni di euro nell’esercizio 2018-19, che in termini numerici significano quasi il raddoppio del fatturato dello stabilimento di Montefredane, e incremento del numero dei dipendenti da 54 fino a un centinaio. La svolta impressa dal gruppo vicentino Salvagnini (che conta in totale circa 400 milioni di fatturato e 1750 addetti) inizia nel 2011 e si fonda su due elementi cardine, da un lato la “lean production”, filosofia che punta al miglioramento continuo (Kaizen) ... Leggi la notizia su ildenaro

Confindustria Avellino Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Confindustria Avellino