Conferenza stampa Nicola: «Agito sulle priorità. La Coppa Italia…» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Conferenza stampa Nicola, ecco le parole dell’allenatore del Genoa per presentare la gara di Coppa Italia contro il Torino Davide Nicola, allenatore del Genoa, ha parlato in Conferenza stampa per presentare la partita di domani sera contro il Torino, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Ecco le parole del tecnico rossoblù: MOMENTO – Vista la condizione di classifica dobbiamo migliorare nella gestione della partita. In cinque giorni abbiamo Agito sulle priorità. Abbiamo la necessità di capire che il Genoa deve lottare ovunque e contro chiunque esprimendo la propria identità». Coppa ITALIA – «Sono competizioni diverse ma la motivazione deve essere la stessa. Può succedere che passi il turno come no. Noi in questo momento abbiamo l’esigenza di concentrarci sulla prestazione individuale e di squadra». TURNOVER – «Diciamo che per me è un casting. Valuteremo ... Leggi la notizia su calcionews24

