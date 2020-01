Conferenza stampa Mazzarri: «Belotti e Zaza insieme? Ecco come la penso» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Conferenza stampa Mazzarri: le parole del tecnico granata alla vigilia di Torino-Genoa, ottavo di finale di Coppa Italia Asticella dell’attenzione alta per non dilapidare l’entusiasmo per il bel successo in casa della Roma. Mazzarri tiene accesa la fiammella della concentrazione in vista dell’impegno di domani sera in Coppa Italia contro il Genoa, competizione che può rivelarsi decisamente intrigante per la stagione del Torino. «L’unico riferimento sul Genoa è l’ultima giornata di campionato, dato che Nicola è appena arrivato. Il suo arrivo ha già fatto effetto, visto il successo sul Sassuolo: avranno il morale alto, dovremo fare attenzione. Ma, se restiamo concentrati, possiamo mettere in difficoltà chiunque». EQUILIBRIO – «Bisogna dare continuità ai risultati, ogni bella partita va subito archiviata per guardare alle insidie della successiva. ... Leggi la notizia su calcionews24

