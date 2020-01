Conferenza stampa Mazzarri: «Belotti e Zaza? Ecco come la penso» (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Conferenza stampa Mazzarri: le parole del tecnico granata alla vigilia di Torino-Genoa, ottavo di finale di Coppa Italia «L’unico riferimento sul Genoa è l’ultima giornata di campionato, dato che Nicola è appena arrivato. Il suo arrivo ha già fatto effetto, visto il successo sul Sassuolo: avranno il morale alto, dovremo fare attenzione. Ma, se restiamo concentrati, possiamo mettere in difficoltà chiunque». EQUILIBRIO – «Bisogna dare continuità ai risultati, ogni bella partita va subito archiviata per guardare alle insidie della successiva. Dobbiamo tenere sempre l’attenzione al massimo». CONDIZIONE – «Sarebbe stato meglio giocare una volta a settimana, perché la condizione sta crescendo ma soltanto per una parte della rosa visto che abbiamo tanti infortunati e siamo contati. Dovrò essere bravo a gestire i giocatori, come fossero in ritiro perenne, per ... Leggi la notizia su calcionews24

