Compagnoni (Sky): Napoli costruito male, come all’asta del fantacalcio (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La costruzione tattica del Napoli 2019/20 “è un disastro”: “Sembra una squadra messa insieme come all’asta del fantacalcio”. Maurizio Compagnoni, voce di Sky Sport, critica le scelte di mercato estive. E puntualizza: “A livello tecnico il Napoli è fortissimo, ha tante risorse. Il problema è tattico e mentale. Il problema tattico c’era già con Ancelotti. Sembra costruito come all’asta del fantacalcio, i calciatori arrivati sono tutti bravi, ma a livello tattico è stato un disastro. Manolas-Koulibaly ok, non si discute. Il centrocampo però è folle, non esiste un regista. In questo momento gira male, però a livello tattico la squadra è stata costruita male”. L'articolo Compagnoni (Sky): Napoli costruito male, come all’asta del fantacalcio ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Compagnoni (Sky): Napoli costruito male, come all’asta del fantacalcio Secondo la voce di Sky Sport “i calciatori… - VincenzoTr75 : RT @marcelloborbone: La colpa di chi???? #adlpapponevincisolotu Sky, Compagnoni: 'Mercato folle del Napoli, hanno fatto il fantacalcio! C… - AntonioTorel79 : RT @naptam_10: Ma come? È il mercato avallato dal più forte allenatore di sempre. Da quello che ha vinto più di tutti. Sky, Compagnoni: '… -