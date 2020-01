Combinata nordica, Coppa del Mondo Val di Fiemme 2020: Jarl Magnus Riiber vuole la prima vittoria sulle nevi trentine (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Archiviata la pausa natalizia, la Coppa del Mondo di Combinata nordica torna in azione nel weekend in Val di Fiemme, che avrà dunque l’onore di ospitare le prime gare dell’anno solare 2020 e di conseguenza del nuovo decennio. Riflettori puntati su Jarl Magnus Riiber, che ha ottenuto 6 vittorie e 1 secondo posto nelle prime sette gare stagionali! Il sensazionale norvegese, però, non solo non si è mai imposto sulle nevi trentine, ma non ha ancora conquistato neppure un podio. Sono stati i Mondiali del 1991 a segnare l’ingresso della Val di Fiemme tra le località ospitanti competizioni di primo livello. Da quel momento il trampolino di Predazzo e le piste da fondo di Tesero sono state teatro del massimo circuito a corrente alternata, rimanendo però sempre nel “giro” e soprattutto organizzando altre due edizioni della manifestazione iridata (2003, 2013). Il tanto agognato ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : Combinata nordica i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo. Sei azzurri in Val di Fiemme - #Combinata… - zazoomblog : Combinata nordica i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo. Sei azzurri in Val di Fiemme - #Combinata… - zazoomnews : Combinata nordica Coppa del Mondo Val di Fiemme 2020: programma orari e tv. Il calendario completo - #Combinata… -