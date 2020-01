Classifica Dakar 2020, Moto: Ricky Brabec mantiene la vetta, ma Kevin Benavides è vicinoM (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Una splendida quarta tappa della Dakar 2020 ha visto la rimonta di Sam Sunderland che si è aggiudicato la frazione superando proprio in extremis Kevin Benavides che, a sua volta, aveva scalzato dalla vetta Josè Ignacio Cornejo Florimo. Un risultato che non ha modificato la vetta della Classifica generale, con Ricky Brabec sempre al comando. Lo statunitense, tuttavia, vede ridursi a 2:30 il suo margine su Kevin Benavides ed a 8:31 su Josè Ignacio Cornejo Florimo, mentre Toby Price è quarto a 12:09. La giornata odierna ha visto i crolli di Joan Barreda Bort che ora si trova a 25:20, e di Matthias Walkner che accusa 27:03 dalla prima posizione. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio la Classifica generale della Dakar 2020 per quanto riguarda le Moto. Classifica PROVVISORIA Dakar 2020 – Moto P NOME Moto TEMPO DISTACCO PENALITA 1 Ricky Brabec MONSTER ENERGY HONDA ... Leggi la notizia su oasport

toyota_italia : 2° posto per @AlAttiyahN nella terza tappa della #Dakar2020! Il @TOYOTA_GR raggiunge così la 2° posizione in classi… - gponedotcom : Alonso 4° nella terza tappa dopo la penalità di Al Attiyah: Il campione in carica della Dakar è stato penalizzato p… - OA_Sport : Classifica #Dakar2020, Moto: Ricky #Brabec mantiene la vetta, ma Kevin #Benavides è vicino -