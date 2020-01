Ciclismo femminile, tutte le italiane che correranno nel World Tour. Nove azzurre presenti nella massima categoria (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Poche ma ottime le ragazze italiane che in questa stagione 2020 ormai alle porte difenderanno i colori azzurri tra le formazioni femminili dell’UCI World Tour. Saranno infatti Nove le donne tricolori presenti in cinque delle otto squadre della massima categoria. Una media comunque accettabile, visto e considerato il numero ridotto dei team World Tour. Tra di loro ci saranno comunque le punte del Ciclismo azzurro, dalla campionessa italiana Marta Bastianelli, alle promettenti Soraya Paladin e Letizia Paternoster. Passaggio nella massima categoria dunque per la laziale Bastianelli. L’ex campionessa del mondo ed europea, vincitrice nel 2019 del Giro delle Fiandre, è tornata a “casa” con la sua Alé BTC Ljubljana, nonché unica squadra World Tour azzurra nata per l’appunto dalla fusione tra Alé Cipollini e BTC Ljubljana. Assieme alla campionessa italiana ci ... Leggi la notizia su oasport

