Chi è Stefano Bonaccini, il governatore PD candidato alle elezioni in Emilia Romagna (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Stefano Bonaccini, chi è il candidato del centrosinistra alle elezioni in Emilia Stefano Bonaccini CHI È – Stefano Bonaccini del Partito Democratico sarà di nuovo il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Emilia Romagna: il governatore dovrà difendersi da Lucia Borgonzoni, candidata della Lega che guiderà il centrodestra. È stato segretario regionale del Pd dell’Emilia-Romagna (sostenendo la mozione Bersani) e consigliere regionale. Nel novembre 2014 è stato eletto governatore dell’Emilia-Romagna con circa 615mila voti, pari al 49 per cento dei consensi. alle elezioni regionali del 26 gennaio 2020 è il candidato presidente del centrosinistra. A sostenerlo, in particolare, è una coalizione che comprende le seguenti liste: Partito democratico, lista Emilia-Romagna Coraggiosa (formata da Articolo Uno, Sinistra Italiana, éViva e realtà politico-associative locali), ... Leggi la notizia su tpi

