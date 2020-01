Chi è Simone Benini, il candidato M5S alle elezioni in Emilia Romagna (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Chi è Simone Benini, il candidato M5S alle elezioni in Emilia Romagna Simone Benini CHI È – Simone Benini è il candidato del Movimento Cinque Stelle per le elezioni regionali in Calabria. Dopo una lunga discussione sul fare un’alleanza con il centrosinistra prima e sul presentarsi o meno poi, culminata con il solito voto su Rousseau, il Movimento 5 Stelle ha sciolto ogni riserva sulla propria presenza. Sempre tramite il voto online, gli attivisti certificati dell’Emilia Romagna hanno indicato Simone Benini come proprio candidato governatore: sarà lui il classico terzo incomodo tra Stefano Bonaccini e Lucia Borgonzoni, tanto che il risultato dei 5 Stelle potrebbe risultare decisivo ai fini dell’esito di queste elezioni regionali. Benini ha 49 anni ed è nato e vive a Forlì. > Leggi anche la Guida alle elezioni in Emilia Romagna di TPI La biografia di Simone Benini: un profilo Nome: ... Leggi la notizia su tpi

simone_dela : @rugiada71 Non so chi è. - CarlosF91712029 : RT @pearls_of_music: Riccardo Broschi (1698–1756): Chi non sente al mio dolore - aria from the opera Merope. The older brother of celebrate… - MotisiAntonino : Chi è Simone Benini, il candidato M5S alle elezioni in Emilia Romagna? -