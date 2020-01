Chi è Roberto Parli, il marito di Adriana Volpe (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roberto Parli è il marito di Adriana Volpe, conduttrice e nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Imprenditore ed esperto di immobili, lavora lontano dal mondo dello spettacolo ed è riuscito a regalare stabilità e tranquillità alla showgirl. Classe 1973, Parli è nato in Svizzera, nel Canton Ticino, ma vive da tempo a Montecarlo. Lavora nel settore immobiliare ed è un manager molto conosciuto e apprezzato. Opera da anni nell’agenzia RP & Blackmond, che offre numerosi servizi di consulenza immobiliare, lavorando in Europa, Stati Uniti e Dubai. Roberto ha sposato Adriana nel 2008 dopo un incontro romantico e nel 2011 la coppia ha allargato la famiglia con l’arrivo di Gisele, la loro prima figlia. Per la Volpe si tratta del secondo matrimonio dopo le nozze con Chicco Cangini nel 2000, durate solamente quattro mesi. La storia d’amore fra Parli e la Volpe è sempre ... Leggi la notizia su dilei

