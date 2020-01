Chi è Paolo Dal Pino, il nuovo presidente della Lega Serie A (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Dall’editoria al mondo delle telecomunicazioni. Ecco chi è Paolo Dal Pino, il nuovo presidente della Lega Serie A voluto da Lotito. MILANO – La Lega Serie A riparte da Paolo Dal Pino. Il manager è stato eletto al termine della terza tornata di votazioni al posto di Gaetano Micciché. Un nome non nuovo per quanto riguarda il mondo dell’imprenditoria italiana e fortemente voluto da Claudio Lotito per questo ruolo di rilievo. Andiamo a conoscere meglio il numero uno del massimo campionato. Chi è Paolo Dal Pino, il nuovo presidente della Lega Serie A Nato a Milano nel 1962, Paolo Dal Pino ha iniziato la sua carriera da manager subito dopo la laurea in Fininvest. Sin da subito a contatto con Silvio Berlusconi, l’imprenditore ha fatto notare tutte le sue qualità tanto da aver proseguito la carriera prima in Mondadori e poi nel Gruppo Espresso. Un ... Leggi la notizia su newsmondo

