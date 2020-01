Chi è Marta Fascina, la nuova presunta fiamma di Silvio Berlusconi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si chiama Marta Fascina la nuova presunta fiamma di Silvio Berlusconi, che avrebbe lasciato la compagna Francesca Pascale per un nuovo amore. Il leader di Forza Italia era legato alla fidanzata dal 2012, ma da qualche mese nel suo cuore ci sarebbe un’altra donna. Lei è Marta Fascina, che da tempo milita nel partito di Berlusconi e si è fatta notare per la sua eleganza e bellezza. Classe 1990, è originaria di Melito di Porto Salvo, paesino in provincia di Reggio Calabria, è però cresciuta a Napoli, per la precisione nella zona di Portici. Terminate le superiori si è trasferita a Roma dove si è laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università La Sapienza diventando una public relation specialist. Nel 2018 è stata eletta nella Camera dei Deputati, ha inoltre lavorato come Press Officer and Public relation specialist nell’AC Milan. Secondo quanto svelato dal Fatto Quotidiano, ... Leggi la notizia su dilei

italiaserait : Marta Fascina, chi è la nuova presunta fidanzata di Silvio Berlusconi: età, carriera, Instagram, vita privata… - bompresso01 : Chi è #MartaFascina la nuova pupilla di #Berlusconi che ha soppiantato #Pascale - secolotrentino : Marta Fascina scalza Francesca Pascale, ecco chi è la nuova lady di Berlusconi -