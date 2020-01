Chi è Marta Fascina: cosa fa nella vita la nuova fiamma di Berlusconi (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Silvio Berlusconi pare aver definitivamente lasciato Francesca Pascale ed essere già passato a una nuova liaison. Anche la sua presunta nuova fiamma sarebbe peraltro originaria della zona di Portici, anche se è nata a Melito di Porto Salvo in provincia di Reggio Calabria. Il suo nome è Marta Fascina, nata il 9 gennaio del 1990. Alle elezioni politiche del 2018 era stata eletta alla Camera dei Deputati nelle liste di Forza Italia, in quota proporzionale nel Collegio Plurinominale Campania 1. Marta Fascina: vita e carriera Marta Fascina era stata inserita nel collegio di Napoli Nord, dove appariva alle spalle di Mara Carfagna e Antonio Pentangelo. Inoltre nel collegio di Napoli Sud veniva subito dopo Paolo Russo. Prima della sua entrata in politica, è stata inoltre addetta stampa e specialista in pubbliche relazioni per l’AC Milan. La 30enne ha poi una laurea in lettere e filosofia ... Leggi la notizia su notizie

