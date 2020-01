Chi è Giovanni Tobia De Benedetti, il latinista de La Pupa e il Secchione che ha conquistato tutti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Giovanni Tobia De Benedetti è uno dei concorrenti de La Pupa e il Secchione (e viceversa), condotto da Paolo Ruffini. La prima puntata del reality, andata in onda il 7 gennaio 2020, ha permesso al pubblico di Mediaset di notare la sua ironia sottile. Ma chi è questo ragazzo? Giovanni Tobia, che è stato scelto dalla Pupa Carlotta (di professione modella), è nativo di Roma. Dopo essersi diplomato al Liceo Classico si è iscritto a Lettere Classiche presso l’Università la Sapienza. Prima dell’inizio degli studi universitari ha frequentato un corso di perfezionamento in latino e greco presso l’Accademia Vivarium Novum di Roma. Il suo curriculum studiorum è di tutto rispetto. Giovanni Tobia De Benedetti, a soli 22 anni, ha alle spalle traguardi accademici molto importanti. Tra questi è possibile citare il fatto di essere diventato assistente della Professoressa Flavia ... Leggi la notizia su dilei

