Chi è Can Yaman, la star di Bitter Sweet che ha fatto impazzire il pubblico italiano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Si chiama Can Yaman, ha trent'anni ed è uno degli attori più noti del momento. Protagonista di una serie che ha riscosso successo ovunque, Bitter Sweet, la giovane star della televisione turca, dopo aver iniziato una brillante carriera da avvocato, ha deciso di gettarsi a capofitto nella recitazione, ottenendo quel successo di cui gode tutt'oggi. Ma scopriamo qualcosa in più sul conto di questa star emergente che ha già fatto breccia nel cuore di milioni di fan. Leggi la notizia su tv.fanpage

