Checco Zalone e Bianca Guaccero | il segreto del passato che li unisce

Tolo Tolo e le due profezie di Checco Zalone sull’Italia : In Tolo Tolo, il film del comico pugliese Checco Zalone, campione d'incassi di questo periodo e al centro di mille discussioni (a causa del tema: l'immigrazione e il razzismo degli italiani) ci sono due immagini potentissime, due vere e proprie profezie sulla nostra Italia (e non solo) che nel corso del prossimo decennio potremmo vedere realizzate.Continua a leggere

Fuori dal coro - Checco Zalone ospite in studio. Ma è un sosia : Luca Medici non va in tv? Nessun problema, ci sono sempre i sosia. Fuori dal coro inaugura il 2020 proponendo l’ennesimo colpo di scena, con la trovata di Mario Giordano di sistemare in studio un falso Checco Zalone, lasciato per tutto il tempo di spalle.Il programma affronta ovviamente il caso di Tolo Tolo, offrendo le stesse dinamiche introdotte un mese fa dopo l’uscita della colonna sonora ‘Immigrato’. Stavolta però i discorsi vanno in ...

Tolo Tolo - a Napoli ci sono già i dvd pirata del film di Checco Zalone : Sulla bancarelle dei venditori ambulanti e abusivi, che è possibile trovare un po' ovunque, soprattutto nel centro antico di Napoli, è già possibile trovare i dvd pirata di Tolo Tolo, il film campione di incassi di Checco Zalone che è arrivato nelle sale cinematografiche italiane soltanto lo scorso 1° gennaio.Continua a leggere

Checco Zalone : da Zelig a Tolo Tolo la storia e le origini di un attore "fortissimi" : La storia e le origini di Checco Zalone, il campione d'incassi di Tolo Tolo, dagli esordi con Gennaro Nunziante a Telenorba, a Zelig e a quella cena con Pietro Valsecchi dove nacque Cado dalle nubi. Tolo Tolo, il nuovo film di e con Checco Zalone è sicuramente il successo italiano dell'anno: ovviamente stiamo parlando di dati parziali, perché l'ultima fatica del comico barese sta macinando incassi su incassi e, nel momento in cui leggerete la ...

C’è un po’ di Napoli in Tolo Tolo di Checco Zalone : pranzo e friarielli davanti al mare : Un pizzico di Napoli nel film del comico pugliese che sta frantumando ogni record d'incassi ai botteghini del cinema nel 2020: Checco Zalone nel suo viaggio immaginario dall'Africa verso l'Italia sogna di fermarsi anche all'ombra del Vesuvio.Continua a leggere

Checco Zalone - la stroncatura di La Russa : “Film noioso e buonista” : Ignazio La Russa non ha gradito ‘Tolo Tolo’ di Checco Zalone. In un’intervista a ‘Radio Radio’ ha confessato di essersi annoiato vedendo il film. Dopo le critiche ricevute per il trailer in cui sembrava volesse fare emergere un contenuto sovranista per le persone di sinistra e un messaggio di denuncia al razzismo per quelli di […] L'articolo Checco Zalone, la stroncatura di La Russa: “Film noioso e ...

Kitikaka – Pressing al posto di TikiTaka è come i fratelli Karamazov dopo mesi di Checco Zalone (ma Giorgia Rossi si salva) : Qui c’è Pardo, qui c’è Rossi, qui non c’è più Cassano. Mediaset e il gioco delle tre campanelle. Quando ancora deambuli per il timballo di San Silvestro, giusto il tempo di capire che la prima giornata di Serie A del 2020 è spalmata sugli interi Brumaio e Frumaio, e il palinsesto calcistico serale dei canali del fu Biscione diventa la Settimana della Sfinge. Prima Babbo Natale licenzia Antonio Cassano, poi la Befana ci sposta Tiki Taka ...

Il Tolo Tolo di Checco Zalone è un film contro i luoghi comuni : Quella del comico pugliese è una commedia-kolossal sulla tragedia dei migranti e sul nostro razzismo quotidiano. Che fa ridere meno fragorsamente degli altri film dell'attore, ma è anche assai più esigente

Gabriele Parpiglia difende Checco Zalone/ 'Tolo Tolo? 4 anni che non si rideva così!' : Gabriele Parpiglia si schiera dalla parte di Checco Zalonhe contro le critiche per Tolo Tolo: 'Un genio. Un film perfetto, che ha tutto'

Tolo Tolo re al botteghino senza promozione in tv. Checco Zalone e la forza dell'assenza : Un acquisto a scatola chiusa, senza sapere cosa c’è dentro, nel bene e nel male. Se da una settimana Tolo Tolo non rappresenta più un mistero grazie al passaparola di critici e spettatori, lo è stato e continua ad esserlo per la televisione, dove il film non è mai approdato nelle sue ‘reali’ sembianze.Sì perché Checco Zalone ci sta mettendo di fronte ad un caso che nella storia del piccolo schermo non gode di precedenti. La promozione di ...

Quo Vado? : stasera in TV su Premium Cinema il film con Checco Zalone : Mentre Tolo Tolo è il re del botteghino italiano, Checco Zalone torna in TV con Quo Vado? stasera alle 21:15 su Premium Cinema. Quo Vado?, il film scritto e interpretato da Checco Zalone, torna in TV stasera su Premium Cinema alle 21:15. E proprio mentre Tolo Tolo, nelle sale dal giorno di Capodanno, gli contende il precedente record di incassi al botteghino italiano. Diretto da Gennaro Nunziante, che era stato il regista anche degli altri tre ...

Checco Zalone - La Russa : “Ha truffato con trailer sovranista ma suo film è una storiella noiosa. Boldrini ci metterebbe più passione” : Il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa, lancia in resta contro Checco Zalone e il suo nuovo film “Tolo tolo”: dopo aver stroncato il lungometraggio su Twitter, il politico sceglie la trasmissione “Lavori in corso”, su Radio Radio, per ribadire la sua recensione negativa e per spiegare le ragioni delle sue critiche. “Mi sono annoiato, ho sonnecchiato per tutto il tempo nel cinema – afferma ...

Tolo Tolo : Checco Zalone raggiunge quasi 30 milioni al boxoffice in soli 5 giorni : Con Tolo Tolo Checco Zalone raggiunge quasi 30 milioni al boxoffice in soli 5 giorni di programmazione nelle sale, lasciandosi alle spalle Jumanji - The Next Level e Pinocchio. Tolo Tolo, il film scritto, diretto e interpretato da Checco Zalone raggiunge quasi i 30 milioni di incassi al boxoffice nel week-end, dopo 5 giorni nelle sale, e rimane campione indiscusso del botteghino italiano. Le altre produzioni, italiane o straniere che siano, non ...

Box Office Italia weekend 3 gennaio 2020 : Tolo Tolo incassi a quota 30 milioni - Checco Zalone supera il record italiano di Joker - 5 film italiani nelle prime 8 posizioni : Box Office Italia weekend 3 gennaio 2020: Tolo Tolo incassi record con 30 milioni. Zalone supera Joker in una sola settimana. Cinque film Italiani nei primi 6 posti in classifica Prima settimana andata per Tolo Tolo già campione di incassi al Box Office Italia con € 29.967.803 pari a 4.205.517. Il giorno con più affluenza è stato quello di esordio, il 1 gennaio 2020, che ha registrato € 8.680.232 di incasso con 1.175.931 spettatori oltre al ...