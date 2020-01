Caterina Balivo, il fuorionda dell’ospite a Vieni da Me la imbarazza (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Caterina Balivo è tornata finalmente in tv con un nuovo appuntamento di Vieni da Me, ma i colpi di scena nella prima puntata dello show non sono mancati, soprattutto a causa di un fuorionda imbarazzante di Fioretta Mari. L’ex insegnante di Amici ed esperta di dizione ha rilasciato una lunga intervista alla conduttrice, ma è stata anche la protagonista di alcune battute che non sono passate inosservate. Non solo Sal Da Vinci, nello studio di Vieni da Me è approdato anche Simone Bonaccorsi, modello ed ex Più bello d’Italia. Quest’estate era sbarcato a Temptation Island Vip per mettere alla prova il suo amore per la fidanzata Chiara Esposito dopo una love story piuttosto tormentata. La coppia è uscita insieme dal reality dopo il falò di confronto e, durante la trasmissione di Caterina Balivo, Simone ha deciso di chiedere alla ragazza di andare a convivere con lui. Prima ... Leggi la notizia su dilei

infoitcultura : Napoli-Inter, la RAI pungola Caterina Balivo con l'inno dei nerazzurri: la reazione della conduttrice - infoitcultura : Caterina Balivo, fuorionda imbarazzante dell'ospite a Vieni da me: «Meglio che si vada a nascondere» - infoitcultura : 'Vatti a nascondere'. Vieni da me, Caterina Balivo furiosa -