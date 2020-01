Catania, la nuova cordata invia la manifestazione d’interesse (Di mercoledì 8 gennaio 2020) La cordata che vuole acquistare il Catania si è fatta avanti, dando seguito a quanto annunciato nei giorni scorsi. Infatti, il “Comitato promotore per l’acquisizione del Calcio Catania” ha inviato nella serata di ieri una Pec per formalizzare la propria manifestazione d’interesse nell’acquisizione del club di proprietà di Nino Pulvirenti. Come riporta l’ANSA, è stato … L'articolo Catania, la nuova cordata invia la manifestazione d’interesse Leggi la notizia su calcioefinanza

