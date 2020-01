Casertano gravemente ferito, scorta della Stradale per soccorrerlo velocemente (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoCampobasso – Una staffetta di forze del’ordine per accompagnarlo quanto prima all’ospedale e farlo curare. E’ quanto è accaduto a un uomo originario di Caserta che aveva subito delle gravi ferite a un braccio e stava per essere trasportato all’ospedale di Isernia per i primi soccorsi. Durante la corsa a grande velocità, i due uomini si sono imbattuti nella pattuglia di Agnone che ha capito la gravità della situazione e li hanno scortati fino al “Veneziale”. Data la gravita della situazione, c’è stato bisogno di un trasferimento al Cardarelli di Campobasso e un’altra auto della Polizia si è prestata all’opera di scorta per cercare di accorciare i tempi di percorrenza. L’uomo è arrivato in tempi breve nel capoluogo. L'articolo Casertano gravemente ferito, scorta della Stradale per soccorrerlo ... Leggi la notizia su anteprima24

