Casertana | il nuovo portiere arriva dalla Fiorentina

La Casertana FC comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del calciatore Michele Cerofolini. portiere classe 1999, arriva in rossoblu dall'ACF Fiorentina a titolo temporaneo. Dopo aver completato la trafila giovanile nel club gigliato, l'estremo difensore nell'estate del 2018 passa al Cosenza esordendo, così, in serie B. Nel gennaio 2019 il trasferimento nelle fila del Bisceglie. "Sono entusiasta di questa nuova sfida – ha commentato Cerofolini subito dopo la firma – Per me Caserta rappresenta un'occasione importante. Ho tanta voglia di dimostrare quanto valgo. Conosco bene le piazze del sud e mi hanno sempre stimolato tanto. Le persone che lavorano nella Casertana, i principi e la filosofia che animano il loro operato, mi hanno spinto ad accettare questa proposta con grande soddisfazione".

