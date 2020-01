Case popolari, il governo ha impugnato due leggi regionali e i segnali sono preoccupanti (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Il Consiglio dei Ministri il 12 e il 21 dicembre 2019 ha impugnato due leggi regionali. La prima legge impugnata è la legge della Regione Sicilia n. 17 del 16/10/2019 in quanto viola principi costituzionali con la norma riguardante la destinazione dei proventi delle alienazioni di Case popolari, in quanto contrasta con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. In particolare la previsione che gli Iacp possano destinare l’80% degli introiti derivati dalla vendita delle Case popolari al ripiano dei deficit. Una plateale violazione della legge 24 dicembre 1993, n 560 che al contrario prevede che i proventi delle vendite debbano essere per una quota dell’80% destinati al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento del patrimonio mentre solo la parte residua è destinata al deficit degli Iacp. Insomma esattamente il contrario di quanto ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

