Caritas accoglie 600 rifugiati dai corridoi umanitari (Di mercoledì 8 gennaio 2020) “Mettere insieme Carità e Cultura”: è stato questo l’obiettivo della Caritas Italiana per il 2019 e a cui ha dedicato il 41° Convegno nazionale delle Caritas diocesane (25-28 marzo). “Collocato nell’anno che ha visto Matera capitale europea della cultura, è stato un momento di confronto fondamentale per dare – o restituire – speranza alle nostre comunità riscoprendo la dimensione ‘educante’, con un rinnovato investimento nella formazione e sulla cultura”, fa sapere la Caritas, che poi elenca una sorta di bilancio complessivo delle più significative azioni realizzate fino allo scorso dicembre. Terremoti – L’impegno di Caritas Italiana e delle Caritas diocesane è proseguito accanto alle popolazioni colpite da calamità naturali come ha ricordato il 10° anniversario del sisma de L’Aquila, o più recente come per i progetti di ricostruzione post-sisma ... Leggi la notizia su ladenuncia

Caritas accoglie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Caritas accoglie