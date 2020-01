Carabinieri Forestale denunciano a Magistratura tagli boschivi in Riserva Naturale Litorale Romano (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Roma – I Carabinieri Forestale hanno recentemente inviato una specifica informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma riguardo il taglio boschivo in corso nella pineta mista (Lecci, Pini, macchia mediterranea) in località Procoio, nella Riserva Naturale statale del Litorale Romano, in Comune di Roma Capitale. L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, che ne aveva richiesto l’intervento con l’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti inoltrata (4 novembre 2019) alle amministrazioni pubbliche, alla polizia giudiziaria e alla Magistratura competenti, esprime la propria soddisfazione per i puntuali controlli svolti. Coinvolti dall’azione ecologista il Ministero per i beni e attività culturali e il Ministero dell’ambiente, la Regione Lazio, la Soprintendenza per archeologia, belle arti e ... Leggi la notizia su romadailynews

tusciatimes : Carabinieri Forestale denunciano alla Magistratura i tagli boschivi nella Riserva naturale statale del Litorale Rom… - Retesei : Cervinara. Stavano realizzando abusivamente una strada lunga 200 metri in località Fontana Stella. Intervengono i c… - CorriereUmbria : Terni, controllo antibracconaggio dei carabinieri forestali: due denunce - Corriere dell'Umbria… -