Capodanno di lusso per Sara Croce e Hormoz Vasfi - (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Francesca Galici Capodanno extra lusso per Sara Croce con Hormoz Vasfi, che le ha regalato un tavolo in prima fila per lo show esclusivo di Lady Gaga a Las Vegas. Il prezzo? Da capogiro Hormoz Vasfi sembra avere una vera passione per le donne italiane. Lui è uno degli uomini più ricchi del Medio-Oriente, ha 56 anni ed è originario dell'Iran. La sua nuova fiamma sarebbe Sara Croce, che gli appassionati dei quiz televisivi conoscono come la Bonas di Avanti un altro. Le voci di un presunto flirt tra i due si rincorrono ormai da diversi mesi e pare che la coppia abbia trascorso insieme il Capodanno. Non certo una vacanza normale per la modella e il playboy milionario, che ha voluto esaudire il desiderio della giovanissima bionda. Stando a quanto riportato sul settimanale Chi, Sara Croce avrebbe espresso il desiderio di poter assistere al concerto privato che Lady Gaga ha tenuto ... Leggi la notizia su ilgiornale

greenkn45031426 : RT @vic_mace: Sorridere laggiù è un lusso, bisogna accontentarsi di certi lievi ammiccamenti,segni impercettibili,cose così. Letizia non am… - FlisiMaura : @danielecina Par condicio:Non ho visto nessun indignato per di maio che si fa il capodanno di lusso “a nostre spese… - dino_andreani : RT @danielecina: Non ho visto nessun indignato per Salvini che si fa il capodanno di lusso sulla neve “a nostre spese” con la figlia di Ver… -