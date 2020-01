Cancellati i tagli agli assegni d’oro. L’ultima fake news sui vitalizi. Duemila ex parlamentari rivogliono il malloppo. Per qualche giornale ci sono riusciti, ma non è vero (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Addio ai tagli ai vitalizi. Il titolo campeggiava ieri su una valanga di siti di informazione noti e meno noti, su giornalini e giornaloni. Al Senato cancellata la sforbiciata alle pensioni d’oro voluta dai pentastellati. Con il chiaro intento di denunciare un altro flop del Movimento 5 Stelle. Peccato però che tale news non sia altro che l’ennesima fake news costruita a tavolino, confondendo l’aspirazione di tanti onorevoli di tenersi il malloppo con la realtà. Non che siano mancati tentativi e manine varie per cercare di rimettere in discussione il provvedimento, con tanto di conflitti d’interesse denunciati a più riprese su queste colonne, ma non c’è ancora traccia di taglio al taglio dei vitalizi. E difficilmente sarà possibile compiere il passo indietro. LA BUFALA. Dopo il solito titolo ad effetto, ieri in numerosi articoli si leggeva che manca solo l’ufficialità, ma la Commissione ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

