Canada sparatoria ad Ottawa, la Polizia: “molti feriti” (Di mercoledì 8 gennaio 2020) 8 gennaio 2020. sparatoria ad Ottawa, in Canada. Secondo quanto riferito dalla Polizia su Twitter ci sarebbero “molti feriti”: “La Polizia sta rispondendo a una sparatoria nell’isolato 400 di Gilmour Street. Sono state segnalate diversi feriti. È in corso una risposta coordinata. Si prega di evitare la zona. Seguiranno ulteriori informazioni”. Un agente di Polizia ha detto poco fa all’emittente Cbc: «È tutto finito». Ancora non è chiara la dinamica. Stando alle prime informazioni, ancora piuttosto confuse, si parla di almeno un morto e quattro feriti, tre dei quali in gravi condizioni. Canada, sparatoria in corso ad Ottawa: bilancio drammatico, l’aggressore a piede libero sparatoria nel centro di Ottawa, la capitale del Canada. Il fatto avrebbe preso il via verso le 13.30 italiane. La Polizia ha spiegato di essere intervenuta all’altezza di ... Leggi la notizia su urbanpost

Agenzia_Italia : == Breaking == Canada: sparatoria in corso a Ottawa, diversi feriti - Agenzia_Ansa : #Canada #Sparatoria in corso ad #Ottawa : Secondo la #Polizia ci sarebbero 'molti feriti' #ANSA - repubblica : Canada, sparatoria a Ottawa: molti feriti a terra [aggiornamento delle 14:51] -