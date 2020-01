Campania, regionali: Lega e Fdi stoppano Caldoro. Pd e M5s, tentazione Costa (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Stefano, fermati”. La telefonata a Stefano Caldoro, candidato in pectore alla presidenza della Regione Campania per il centrodestra, è arrivata pochi giorni fa. Dall’altro lato del telefono, a quanto apprende Anteprima24.it, esponenti di rilievo nazionale della Lega e di Fratelli d’Italia. Messaggio chiaro, anzi chiarissimo: fino al 26 gennaio, ovvero fino alle elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, il nome del candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania non sarà ufficializzato. Il motivo è semplice: le regionali in Emilia-Romagna e Calabria serviranno a riequilibrare i rapporti interni al centrodestra, vale a dire la Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Se in particolare il partito di Silvio Berlusconi dovesse conseguire un pessimo risultato, a quel punto Fratelli d’Italia e la Lega potrebbero chiedere la ... Leggi la notizia su anteprima24

