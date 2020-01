Camorra, preso latitante clan Mallardo: è il cognato del ras Trambarulo – Il nome (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dopo l’arresto del cognato, si è impegnato in prima persona per riscuotere i crediti da un imprenditore vittima di usura. Nella serata del 6 gennaio, a Melito di Napoli, i militari del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, al termine di serrate ricerche, hanno arrestato Sabatino Pellegrini, 51enne ritenuto dagli investigatori affiliato al clan Mallardo, che l’8 novembre 2019 si era sottratto ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, poiché ritenuto responsabile di estorsione aggravata dal metodo mafioso, in quanto avrebbe estorto ad un imprenditore il provento illecito dell’usura perpetrata da Gennaro Trambarulo, 59enne ritenuto affiliato di spicco del clan Mallardo. Quest’ultimo, cognato di Pellegrini, è stato ... Leggi la notizia su anteprima24

