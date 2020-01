‘Cambio lavoro…’: Caterina Balivo dispiaciuta, la drammatica decisione (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Caterina Balivo è molto amata dal pubblico italiano e oltre ad essere apprezzata in tv è molto seguita suoi social. Come ogni personaggio dello spettacolo, anche la bellissima napoletana spesso è soggetta a critiche ed insulti da parte degli haters. La conduttrice di “Vieni da me”, ha attirato l’attenzione dopo aver pubblicato su Instagram i suoi buoni propositi per l’anno appena cominciato. Qualcosa, però, non è andata giù agli utenti, che l’hanno duramente criticata. Caterina Balivo risponde dopo gli insulti Caterina Balivo ha rivelato i suoi due buoni propositi per il nuovo anno: evitare le persone noiose e fare un pò di sport. Questi starebbero i suoi progetti per il 2020, appena iniziato. Proprio la prima affermazione, però, ha scatenato un vero e proprio putiferio tanto che in molti l’hanno invitata a cambiare lavoro. Se non ti sta bene la gente…cambia lavoro, ha ... Leggi la notizia su kontrokultura

