Calciomercato Napoli, preso Ninkovic dall'Ascoli: sarà girato al Bari (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, preso Ninkovic dall'Ascoli: sarà girato al Bari Calciomercato invernale in piena evoluzione, il Napoli sta lavorando su più tavoli. Secondo quanto riferisce SKY Sport il club azzurro di Aurelio De Laurentiis ha preso Nikola Ninkovic, talento dell'Ascoli, il calciatore sarà girato al Bari in prestito in Serie C. Si tratta di un calciatore serbo classe '94. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie di Chievo, Genoa ed Empoli. sarà un rinforzo molto importante per il Bari per la lotta alla promozione in Serie B

