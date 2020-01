Calciomercato Napoli, Politano per Llorente: dipende tutto da Giroud (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Politano per Llorente: dipende tutto da Giroud Napoli-Inter non è servita solo a dare una bella botta al campionato, ma ha regalato spunti interessanti anche sul fronte mercato. Il possibile affare è sempre lo stesso: Politano in cambio di Llorente. Entrambi i calciatori sono ai margini nelle rispettive rose, e di conseguenza sarebbero ben felici di un trasferimento in una squadra che gli possa dare maggior continuità. tutto questo può essere possibile, ma dipende soprattutto da una persona: Olivier Giroud. Il francese è il primo obiettivo dell’Inter per l’attacco, ma qualora il Chelsea si opponesse ecco che la dirigenza nerazzurra si fionderebbe su Llorente. A quel punto il Napoli sarebbe ben felice di accogliere Politano tra le proprie fila. Fonte tuttoSport PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto ... Leggi la notizia su forzazzurri

DiMarzio : Le ultime sul #Calciomercato del #Napoli ?? - DiMarzio : #Napoli, incontro finito per #Amrabat: distanza sulla durata del contratto ?? - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, in corso l'incontro con gli agenti di #Amrabat -