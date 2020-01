Calciomercato Napoli, Milik e Zielinski verso il rinnovo: le ultime (Di mercoledì 8 gennaio 2020) Calciomercato Napoli, Milik e Zielinski verso il rinnovo: le ultime Il Napoli non pensa solo al mercato in entrata, ma anche a quello che serve fare per trattenere i suoi uomini migliori a lungo in azzurro. Milik e Zielinski sono due dei perni fondamentali di questa squadra ed è per questo motivo che De Laurentiis vorrebbe blindarli il più a lungo possibile senza rischiare di perderli, magari anche per colpa delle clausole rescissorie. Proprio queste potrebbero essere motivo di stallo in una trattativa che il Napoli vuole però portare a termine. Fonte Corriere Dello Sport. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Montanari: “De Laurentiis ha scelto di investire nel Bari” UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del Celta Vigo: le dichiarazioni di Garcia FOTO – Il ... Leggi la notizia su forzazzurri

