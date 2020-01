Calciomercato Napoli, l’Atletico Madrid vuole Arkadiusz Milik prossimo al rinnovo (Di mercoledì 8 gennaio 2020) L’Atletico Madrid pensa a rafforzare l’attacco e secondo il quotidiano spagnolo ‘As’ avrebbe individuato in Arkadiusz Milik il suo obiettivo principale. Il polacco, dopo aver subito due infortuni consecutivi e molto importante al legamento crociato, è riuscito a rimanere a buoni livelli. Anzi, nelle ultime due stagioni è sempre stato lui a tenere a galla l’attacco azzurro. Nonostante le condizioni fisiche non sempre perfette, la sua media goal è stata invidiabile e paragonabile a quella di Cristiano Ronaldo. Una media che è migliorata durante questa stagione, in cui ha già segnato 10 reti in 12 partite. Non deve stupire se il polacco piace all’estero. Il suo contratto scade nel 2021 e il giocatore interessa anche al Manchester United. Tuttavia, l’intenzione è quella di rinnovare con il Napoli e Aurelio De Laurentiis non ha nulla in contrario. ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

